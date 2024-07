Per gli europarlamentari marchigiani prima plenaria a Strasburgo

La legislazione europea al Parlamento di Strasburgo inizia oggi con la presenza dei due europarlamentari Matteo Ricci eletto nelle file del Pd, e Carlo Ciccioli, eletto con Fratelli d'Italia..

"Auguri di buon lavoro a Roberta Metsola, rieletta questa mattina presidente del Parlamento europeo. - scrive Ricci in un post corredato da una foto in selfie con la confermata presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola - Il sostegno amplissimo alla sua candidatura rappresenta un segnale importante per di chi continua a credere in un'Europa pienamente democratica, più forte e unita, davvero capace di affrontare le sfide che la attendono".

Per Ciccioli, nel gruppo FdI-Ecr subito la nomina in tre commissionil: "grazie a FdI e alla famiglia dei Conservatori Europei - scrive l'ex consigliere regionale delle Marche - per la scelta di nominarmi come componente di tre Commissioni strategiche e prioritarie. Fratelli d'Italia punta ancora una volta sulle Marche. La famiglia politica dei Conservatori Europei (Ecr) punta sulle Marche. La nuova legislatura europea è appena partita, questa mattina con l'elezione di Roberta Metsola al ruolo di Presidente del Parlamento Europeo votata con il nostro accordo e alla quale auguro un buon lavoro per una guida autorevole del PE, che è già giunto un importante riconoscimento alla nostra Regione con la decisione di indicarmi come componente effettivo di due strategiche Commissioni e come co-componente in una terza". "Sono stato, infatti, nominato - annuncia Ciccioli - componente della 9/a Commissione Industria, Ricerca ed Energia e dell'11/a Commissione Trasporti e Turismo.

Infine, sono co-componente nella 14/a Commissione Pesca".





