Morta a 96 anni Maria Concetta Scaglione, madre di Carlo Urbani

All'età di 96 anni, è morta Maria Concetta Scaglione Urbani, mamma del medico di Castelplanio (Ancona) Carlo Urbani, il primo a identificare e classificare la Sars nel corso della pandemia esplosa nel 2003 in Vietnam (oltre 700 morti), e che costò la vita anche a Urbani il 29 marzo dello stesso anno a Bangkok.

L'Aicu (Associazione Italiana Carlo Urbani) si "stringe attorno ai familiari e ai tanti amici che hanno potuto apprezzare o condividerne l'impegno nella vita del paese, in particolare per i giovani, nella scuola e nell'associazionismo".

Maria Concetta, "arrivata nelle Marche da Catania giovanissima professoressa negli anni '50, ha insegnato matematica ed è stata preside delle locali scuole Medie coronando così il desiderio di vivere e agire come educatrice in supporto di bambini, bambine e delle loro famiglie".

"Il suo impegno per la comunità l'ha resa attiva anche nella vita politica e dal 1968, per un breve periodo, - ricorda l'Aicu - ha ricoperto la carica di sindaca di Castelplanio. Dopo la scomparsa del figlio Carlo, a seguito della Sars, è stata tra i fondatori dell'Aicu e ha ricoperto incarichi operativi nel direttivo come presidente e come consigliere".



