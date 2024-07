Gomito ricostruito ad una 85enne dopo trauma con frattura

Una protesi per sostituire l'articolazione del gomito dopo una complessa frattura. E' quanto messo in atto dall'équipe ortopedica dell'ospedale Principe di Piemonte di Senigallia (Ancona) che nei giorni scorsi ha eseguito un intervento di alta complessità su un'anziana paziente di 85 anni.

La donna, dopo il buon esito dell'operazione, oggi è stata dimessa e dovrà proseguire con la riabilitazione a casa. Il problema era nato con un trauma accidentale, una caduta che le aveva procurato una frattura complessa dell'epifisi distale dell'omero.

In tanti casi come questo, la difficoltà stava nella riduzione delle fratture e nella ricostruzione delle varie parti ossee: nei pazienti anziani, dove spesso il quadro si complica per l'artrosi, anche se l'intervento ha successo non sempre si riesce a riacquistare la completa mobilità dell'articolazione.

Per questo motivo si è scelto di sostituire il gomito con un'artroprotesi totale che permetterà un miglior recupero della funzionalità del gomito con minor dolore.



