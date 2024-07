Contro il caldo ad Ascoli Piceno equipaggi Croce rossa in bici

Le temperature alte non danno tregua ad Ascoli Piceno e allora scende in strada la Croce Rossa Italiana con i volontari che in bicicletta hanno iniziato a pattugliare le zone della città. Il tour BICIINCRI è organizzato dal locale Comitato di Croce Rossa Italiana.

"I nostri volontari - spiega la presidente Loredana Borraccini - saranno presenti fino alla metà di agosto in sella alle bici, in equipaggi costituiti da 2-3 volontari; da questo 'anno si affianca anche un neo volontario per fare esperienza sul campo".

Ogni equipaggio è dotato dei dispositivi per la misurazione dei parametri vitali e piccole medicazioni ed in caso di necessità, coordinati alla centrale operativa del 118, possono utilizzare il defibrillatore in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

L'itinerario è il centro storico della città e, vista l'esperienza degli altri anni, i "ciclivolontaricri "sono attesi da chi resta in città, oltre per il supporto sanitario , anche per un sostegno sociale e di presenza per evitare che ci si senta soli, nonché per essere di supporto ai tanti turisti presenti nella città delle cento torri.



