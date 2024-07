Altri 2 miliardi al Centro Italia per ricostruzione post sisma

Siglato un nuovo accordo fra la Bei e la Struttura commissariale per sostenere la ricostruzione delle aree colpite dal sisma dell'Italia centrale con ulteriori due miliardi di euro. Il sostegno complessivo, così, della Banca europea per gli investimenti alle regioni terremotate raggiunge i 4,75 miliardi di euro, ovvero circa il 15% dei 27 miliardi di euro stimati dal governo per la ricostruzione.

Questo ulteriore pacchetto finanziario si suddividerà in un prestito diretto al Mef da un miliardo di euro per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, e in un altro miliardo veicolato al sistema bancario tramite Cassa depositi e prestiti per sostenere la ricostruzione degli immobili privati, residenziali e industriali.

L'accordo sui progetti per garantire che queste risorse aggiuntive siano veicolate ai beneficiari finali seguendo i requisiti di sostenibilità e sicurezza richiesti dalla Bei è stato firmato a Roma dal commissario Guido Castelli e da Jean-Christophe Laloux, direttore generale per le operazioni finanziarie della Banca. "Il sostegno accordato ai territori dell'Appennino centrale attraverso la sigla di questo accordo - ha detto Castelli - segna un nuovo, sostanziale, passo in avanti nel percorso di ricostruzione e rinascita dei nostri territori".

"Siamo lieti di incrementare ulteriormente - ha sottolineato Laloux - il nostro sostegno alle comunità colpite dai terremoti, permettendo loro di ricostruire in maniera sostenibile e sicura, migliorando al contempo la qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA