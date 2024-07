Ad Ancona +0,2% prezzi a giugno, tendenziale anno sale a zero

Ad Ancona, nel mese di giugno, i prezzi al consumo per l'intera collettività sono aumentati del +0,2% mentre il tasso tendenziale annuo è salito dal valore negativo di -0,2% di maggio allo zero di giugno. Lo fa sapere l'Ufficio statistica del Comune di Ancona sull'andamento dell'Indice dei prezzi al consumo (Nic).

Tra i capitoli di spesa che registrano variazioni di aumento ci sono Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+0,6%), Servizio Ricettivi e di Ristorazione (+1,4%) e Altri beni e servizi (+0,2%). In calo i prezzi per Prodotti alimentari e bevande analcoliche e Bevande alcoliche e Tabacchi (entrambi -0,1%), Trasporti (-0,2%), Comunicazioni (-0,1%), Ricreazione spettacoli e cultura (-0,4%). Restano invariati i valori degli altri capitoli di spesa.

A livello annuo spiccano i rincari dei Trasporti (+1,1) e Servizi ricettivi e di ristorazione (+2,1%) mentre i maggiori ribassi si registrano tra le spese di Abitazione Acqua Energia elettrica e combustibili (-4,5%) e Comunicazioni (-4,9%).





