Pd Marche, 'caduta inesorabile Acquaroli, tempo voltare pagina'

"La caduta di Acquaroli è inesorabile". Lo scrive il Pd Marche in merito al Governance Poll "elaborato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, Acquaroli si posiziona all'ultimo posto (13/o, quanto il numero dei governatori presi in considerazione dal sondaggio, ndr) tra i presidenti delle regioni italiane, con un consenso crollato al 43%".

"Non poteva essere altrimenti. - attaccano i dem - Le Marche fanalino di coda per sanità pubblica, per il lavoro, per l'economia, per i diritti delle donne, presentano il conto al responsabile di questa allarmante discesa. Il presidente Francesco Acquaroli è oggi al centro di una crisi di popolarità senza precedenti".

La Segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi rileva una "inesorabile debacle" per Acquaroli: "questa cifra rappresenta una bocciatura sonora da parte delle marchigiane e dei marchigiani, confermando il distacco crescente tra il governo regionale e i cittadini".

"Questi dati dimostrano una verità lampante: - afferma Bomprezzi - l'alternativa alla colonia di Meloni esiste e si chiama Campo largo del centrosinistra". "La perdita di fiducia nei confronti di Acquaroli è evidente . secondo la segretaria di dem delle Marche - e allo stesso tempo preoccupante, il calo di 6,1 punti percentuali rispetto al giorno delle elezioni, non lascia scampo". Il Pd Marche "richiama l'attenzione sulla necessità di un cambiamento urgente", sottolineando come "la leadership attuale non sia in grado di rispondere alle esigenze della comunità marchigiana".

"La discesa inesorabile di Acquaroli - secondo il Pd Marche - è un chiaro segnale che le politiche adottate fino ad ora non sono state all'altezza delle aspettative dei cittadini e hanno disatteso totalmente le promesse elettorali di 4 anni fa". "Il Campo largo del centrosinistra si propone quindi come la vera alternativa, - prosegu la nota - pronta a lavorare per il bene comune, con un programma che mette al centro la sanità pubblica, la giustizia sociale e i diritti di donne e lavoratori". La Segretaria Bomprezzi lancia ufficialmente la sfida: "è tempo di voltare pagina e costruire insieme un futuro migliore per le Marche, all'insegna della partecipazione e dell'inclusione".





