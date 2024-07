Ministero Salute, Marche sopra adempienza in tutte le aree

Nel 2022 la Regione Marche "si dimostra al di sopra della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza". Lo evidenzia il ministero della Salute nel rapporto sul Monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) attraverso il Nuovo sistema di garanzia.

L'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica, secondo il Rapporto, "raggiunge un punteggio pari a 60,9 (era 82,6 nel 2021); l'area distrettuale registra un punteggio pari a 91 (era 89,4 nel 2021); l'area ospedaliera ha un punteggio pari a 91,3 nel 2022 (85,9 nell'anno 2021)".

Analizzando i singoli indicatori Core dell'area prevenzione "gli indicatori più critici sono quelli relativi alla copertura vaccinale dei bambini, che non raggiungono le soglie minime previste". "Potrebbe aver inciso - secondo quanto emerge dal dossier - il passaggio alla fonte informativa dell'Anagrafe Vaccinale Nazionale (Avn)".

Nell'area distrettuale, "nel 2022 l'unico indicatore che non raggiunge il punteggio di sufficienza è quello relativo al numero di deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative, in peggioramento rispetto al 2021 (39,8 vs.

48,4)".

Anche "nell'area ospedaliera si evidenzia un indicatore sotto la soglia di sufficienza, ossia quello relativo alla percentuale parti cesarei primari in maternità di primo livello o con meno di 1.000 parti/anno (nel 2021 il punteggio era pari a 44,7, nel 2022 è pari a 58)".

"Per quanto riguarda gli indicatori No core, "si evidenziano criticità sui seguenti indicatori: area distrettuale - D18C: Consumo pro-capite di farmaci sentinella/traccianti. Statine"; area contesto ed equità - EO01: "Rinuncia a prestazioni sanitarie per inappropriatezza organizzativa nell'offerta dei servizi e/o per ragioni economiche"".



