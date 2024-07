Mare e laghi sicuri, 135 controlli Capitaneria di Porto Ancona

Nella passata settimana la Guardia Costiera di Ancona ha eseguito in totale di 135 controlli dei quali 115 in mare da parte dei militari imbarcati sui mezzi navali del corpo, durante i quali sono stati rilasciati 13 bollini blu. Sono alcuni dati dell'attività svolta dagli uomini e donne della Capitaneria di porto di Ancona impegnati nell'Operazione Mare e Laghi Sicuri 2024, via terra e via mare, a tutela di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono di fruire delle coste e dei mari della provincia di Ancona ed, in generale, nella tutela dell'ecosistema marino e dell'ambiente a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera.

Nell'ambito dell'attività preventiva e informativa avviata con l'operazione, nel fine settimana presso il porto turistico Marina Dorica è stata tenuta da alcuni militari della Capitaneria di porto una conferenza in favore dei diportisti, nel corso della quale sono state illustrate le principali novità legislative in materia di diporto nautico in navigazione in acque estere, le patenti e la sicurezza in mare unitamente alle buone prassi ed, all'esito, rimarcando l'importanza del "Bollino Blu" si è proceduto alla distribuzione ed alla consegna degli stessi; tale iniziativa si ricorda essere parte integrante della campagna "Mare e Laghi Sicuri 2024" e consentirà ai diportisti di vivere il mare con più tranquillità, evitando duplicazioni nei controlli in materia di sicurezza della navigazione.

Sulla fascia costiera, i militari hanno effettuato 20 controlli, nel corso dei quali particolare riguardo è stato accordato alla ottemperanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza balneare da parte degli stabilimenti balneari.



