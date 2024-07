Lauree in piazza a Fermo, pronte 36 corone d'alloro

"Lauree in piazza" a Fermo: corone d'alloro per 36 laureate e laureati dell'Università Politecnica delle Marche. La cerimonia di consegna mercoledì prossimo, alle ore 19, in piazza del Popolo, a Fermo, per le studentesse e gli studenti in ingegneria gestionale dell'Università Politecnica delle Marche. Nel cuore della città verranno, infatti, celebrate le "Lauree in piazza", un momento importante di relazione e di incontro fra l'Università e il territorio. "Con rinnovato entusiasmo anche quest'anno celebriamo - afferma il rettore Gian Luca Gregori - con le nostre laureate e i nostri laureati questo importante traguardo. L'augurio è quello di proseguire il vostro percorso formativo, professionale e di vita, certi del valore che saprete dare alle comunità.

L'Università deve essere sempre più "un attore sociale", di stimolo per la riscoperta della comunità, dei suoi legami e dei suoi valori, contribuendo alla diffusione dell'impegno etico e sociale a favore degli altri; per questo abbiamo realizzato le corone d'alloro che verranno indossate dai laureati e dalle laureate, grazie al contributo delle ospiti della Comunità Papa Giovanni XXIII, di Don Aldo Buonaiuto".

Il rapporto, oramai più che trentennale, fra l'Università Politecnica e la città di Fermo è stabile e consolidato. A partire dall'anno accademico 1992-93 quando la Facoltà di Ingegneria ampliò la sua offerta formativa istituendo un primo corso a Fermo, sulla base di una convenzione con l'Ente Universitario del Fermano. Da quel giorno Fermo è diventata sempre più una Città Universitaria accogliendo 5 Corsi di laurea di due Facoltà, Ingegneria e Medicina e Chirurgia.

Altro importante progetto che lega l'Ateneo delle Marche al capoluogo fermano è Fermo-Tech un laboratorio di ricerca e trasferimento tecnologico. Anche quest'anno, infine, tornerà un importantissimo appuntamento organizzato dall'Univpm: "Sharper - la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori", con una serie di laboratori per le scuole.



