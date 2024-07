In Italia solo 4,4% piccole imprese usa intelligenza artificiale

Nonostante il mercato dell'utilizzo di sistemi intelligenza artificiale sia in forte sviluppo, sono poche le aziende che li utilizzano: solo il 4,4% di piccole imprese italiane a fronte del 24% di grandi imprese, in calo rispetto ai valori del 2021. E' uno dei dati emersi durante la 13/a tappa ad Ancona del roadshow con il Comitato Regionale Piccola Industria Confindustria Marche, "Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente", organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la media partnership de L'Imprenditore.

La percentuale di imprese marchigiane con almeno un livello base di digitalizzazione si attesta al 61,3% nel 2023 e il mercato digitale vale 1,550 miliardi di euro (+0,9%). Mentre, secondo dati Eurostat 2023, solo il 5% delle imprese italiane con almeno dieci dipendenti ha dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza artificiale, contro una media dell'8% nell'Unione europea.

Dalle analisi di Anitec-Assinform, in Italia il mercato dell'Intelligenza artificiale nel 2023 ha raggiunto un volume di circa 674 milioni di euro (+55% sul 2022) ed è previsto che raggiunga i 1,992 miliardi nel 2027 (tasso di crescita medio annuo 31,1%). Emerge che i principali ambiti di utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aziende italiane sono il supporto al processo decisionale (40,1% delle imprese) e il text mining (39,3%). Più indietro la generazione di linguaggio naturale (29,4%) e l'utilizzo di IA per robot, droni e veicoli a guida autonoma (17,1%).

A raccontare le proprie esperienze e le strategie di impiego dell'IA in azienda sono stati: Danilo Pasqualini (direzione generale di Antos), Giovanni Cegna (business controller di Sabelli Spa), Alvaro Cesaroni (presidente Sigma), Mauro Parrini (chief operating officer Simonelli Group), Luca Giulioni (innovation manager di Schnell). "Di fronte a uno strumento così potente e pervasivo come l'intelligenza artificiale e a questi numeri - il commento di Giovanni Baroni, Presidente di Piccola Industria Confindustria - dobbiamo quindi allargare il focus: non preoccuparci solo di quante aziende dichiarano di usarla, ma capire come lo fanno e quali sono i rischi di un uso inconsapevole, incontrollato e superficiale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA