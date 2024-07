Atletica: Tamberi, in un paio di giorni dovrei tornare al 100%

"GOOOOOOD NEWSSSS!". 3 sedute di terapie al giorno e un settimana di allenamenti hanno portato a un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente, e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%!!!". Così Gianmarco Tamberi su Instagram dopo le cure i controlli a cui si è sottoposto anche oggi dopo il problema fisico che gli aveva fatto saltare una gara in Ungheria.

"Dopo giorni veramente duri - continua il campione olimpico di Tokyo -, oggi la prima notizia e non vedevo l'ora di condividerla con voi. Ora si riparte con la stessa voglia, ma con molta più fame e cattiveria". "E' vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno!", conclude 'Gimbo', che sarà uno dei due portabandiera dell'Italia nella cerimonia di Apertura dei Giochi di Parigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA