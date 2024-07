Annega nella piscina di una villa privata, morta una 69enne

Una donna di 69 anni è annegata nella piscina di una villa privata. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione in frazione Massignano di Ancona dove, su richiesta del personale del 118, è intervenuta una Volante della polizia in quanto era stato riscontrato il decesso di una donna per annegamento.

Sul posto gli agenti hanno verificato la presenza sul bordo della piscina della donna, italiana, deceduta. La proprietaria di casa, sorella della vittima, ha riferito ai poliziotti che si era organizzata con la sorella, che negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute, per trascorrere la mattinata insieme in piscina. L'aveva lasciata da sola per breve tempo giusto per sbrigare alcune faccende domestiche nell'abitazione. Una volta ritornata in piscina, aveva visto in acqua la sorella che non dava segni di vita.

Spaventata, la donna ha allertato i soccorsi arrivati tempestivamente: dopo aver tentato tutte le manovre di rianimazione possibili, hanno dovuto constatare il decesso per annegamento (riscontrato dalla presenza di acqua nei polmoni).

Del decesso é stato informato subito il pubblico ministero di turno che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari, senza disporre altri accertamenti.



