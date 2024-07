Acquaroli, 'll sondaggio Sole 24 ore? Il voto dei cittadini conforta'

"Penso che il sondaggio più importante lo abbiamo fatto un mese fa e in questo i marchigiani, sia alle elezioni amministrative sia alle elezioni europee, hanno espresso un gradimento che è riconducibile al governo nazionale e ai rispettivi partiti di appartenenza ma sicuramente anche al governo regionale". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine della seduta del Consiglio regionale, risponde così a una domanda dei cronisti sul fatto che il Governance Poll di Noto per il Sole 24ore lo colloca al 13/o e ultimo posto nella classifica dei governatori, a cui il sondaggio si è riferito, con calo di consenso al 43% rispetto al giorno dell'elezione (49,1), anche se superiore ad un altro sondaggio in cui era arrivato al 40%.

Il governo regionale, aggiunte, "è stato rafforzato anche dai risulti delle elezioni amministrative, in tantissimo comuni nei quali, non solo abbiamo confermato amministrazioni uscenti, ma abbiamo conquistato tante amministrazioni".

"Io l'ho sempre ripetuto, - afferma il presidente - i sondaggi sicuramente sono un dato da osservare con attenzione ma lasciano il tempo che trovano perché poi la cosa più importante è quello che esprimono gli elettori quando vanno al voto". "Dopo che abbiamo votato nel 2020 - ricorda con riferimento alla propria elezione a governatore delle Marche -, sia nelle politiche del 2022 sia nelle elezioni europee del 2024 e nella stragrande maggioranza delle amministrative, abbiamo avuto un riscontro positivo". "Questo è un segnale che ci conforta. - prosegue Acquaroli - Detto questo sottolineo anche che qualche settimana fa è uscito un sondaggio, sempre sul gradimento dei governatori, che non solo contraddice questo nella sua complessità ma che è agli antipodi. Ciò testimonia che questi sondaggi vanno letti con attenzione ma che bisogna guardare con molto interesse al voto dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA