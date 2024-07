Operatore sociosanitario ruba i soldi a una paziente, denunciato

I carabinieri di Fermo hanno concluso una indagine che ha permesso di denunciare un 38enne di origine argentina, impiegato presso una cooperativa sociale con la mansione di operatore socio sanitario. L'uomo avrebbe approfittato della sua mansione e, durante le visite domiciliari, avrebbe rubato dall'abitazione di una sua assistita 500 euro custoditi in un cassetto. Il 38enne è stato denunciato per furto in abitazione.

Nel corso di servizi di controllo, i carabinieri hanno anche arrestato un altro uomo e denunciato una presunta borseggiatrice. Nel primo caso, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto in abitazione e danneggiamento, emessa dalla Procura di Macerata, nei confronti di un 50enne di Montegranaro, pregiudicato: è stato rintracciato nel centro di Civitanova Marche nei pressi di un bar. L'uomo dovrà scontare la condanna a cinque anni e un mese di reclusione e pagare una multa di 2.500 euro.

A Fermo le attività investigative hanno permesso di denunciare, per il reato di borseggio, una 43enne pugliese, pregiudicata, residente a Morrovalle (Macerata). Secondo l'accusa, avrebbe sottratto il portafoglio a una cliente in un centro commerciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA