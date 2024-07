Minaccia suicidio dal cornicione, poliziotti salvano una 25enne

Una 25enne si era rannicchiata sul balcone di un palazzo nel quartiere del Pinocchio di Ancona e minacciava di gettarsi nel vuoto: sul posto sanitari, vigili del fuoco e poliziotti che hanno poi salvato la donna, portandola in sicurezza. E' accaduto ieri sera.

I poliziotti hanno preso contatti con il personale sanitario presente il quale riferiva che la donna rifiutava qualsiasi tipo di interlocuzione. Gli agenti hanno cercato di avvicinarsi il più possibile, dalle scale esterne, alla 25enne per dialogare con lei, sviarla e farla desistere. Nel frattempo i pompieri hanno svitato una grata per permettere ai poliziotti di raggiungerla più agevolmente: dopo un intenso lavoro di squadra e senza interrompere la comunicazione con la ragazza, dopo lo smontaggio della grata, gli agenti si sono gettati sulla donna e, afferrandole le braccia, l'hanno accompagnata all'interno del pianerottolo.

La giovane, scossa per quanto accaduto, ha trovato conforto nelle parole degli agenti che l'hanno poi affidata al personale sanitario per il trasporto all'ospedale di Ancona al fine di prestarle tutte le cure del caso.



