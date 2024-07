Forza Italia Marche, Marcozzi nominata vice segretaria vicaria

La capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale delle Marche, Jessica Marcozzi, è stata nominata vice segretaria vicaria del partito nelle Marche dal Coordinatore regionale di FI, il deputato Francesco Battistoni.

"Al termine della Segreteria regionale di Forza Italia, che si è svolta a Civitanova Marche, fra temi trattati c'è stata l'organizzazione dei gazebo di Forza Italia che inizieranno oggi, sabato 13 luglio, - fa sapere Battistoni in una nota - proseguiranno domani domenica 14 e che continueranno poi nei weekend successivi. La segreteria ha inoltre approfondito l'analisi del voto europeo che ha visto provenire dal territorio delle Marche una grande partecipazione elettorale che ha premiato il lavoro sul campo con numeri in costante aumento".

"Il dato politico emerso, - osserva Battistoni - ha sottolineato che Forza Italia nelle Marche cresce come partito di riferimento ed è una crescita che arriva, trasversalmente, da tutte le componenti sociali con un ottimo incremento da parte dei giovani e confermandosi saldamente come forza di riferimento della società civile. Questo dato - prosegue - certifica, ancora una volta, la visione responsabile e rassicurante adottata dal Segretario Nazionale, Antonio Tajani fin dalla sua elezione alla guida del partito e ribadita recentemente in occasione del Consiglio Nazionale, grazie alla quale Forza Italia si è consolidata sia a livello nazionale come secondo partito del centrodestra, come terza forza politica del Paese e anche a livello locale come partito in ottima salute e in crescita".

"A testimoniare la centralità del partito in Regione, - dice ancora il coordinatore regionale di Fi - la recente adesione a Forza Italia del consigliere Mirko Bilò che è andato ad aumentare il peso politico della componente azzurra in Consiglio, consolidandone il gruppo". "Tra le comunicazioni il Segretario regionale - continua la nota - ha nominato Jessica Marcozzi, vice segretario vicario per il lavoro svolto sia in Consiglio che sul territorio, portando la provincia di Fermo ad essere, in termini di percentuali di voti espressi, il miglior risultato elettorale di Forza Italia nelle Marche".

"Nelle conclusioni assembleari, - aggiunto Battistoni - si è inoltre ribadita la linea di dar vita alla formazione di liste elettorali forti in vista delle prossime elezioni regionali premiando l'affidabilità e l'appartenenza dei candidati, in modo tale che Forza Italia non diventi un taxi per raggiungere scopi personali. Il nostro obiettivo - conclude - è crescere e diventare sempre più punto di riferimento per gli elettori così da poter raggiungere alle prossime politiche la soglia del 20%".





