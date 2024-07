Fiamme e fumo dal garage, palazzo evacuato per alcune ore

Un incendio è divampato nella notte in un garage seminterrato, con un'auto all'interno, e il fumo denso è salito nel dove abitano 12 nuclei famigliari, rendendo necessario evacuare per circa quattro ore la metà delle famiglie presenti in via precauzionale: due anziani sono portati in ospedale dai sanitari del 118 per accertamenti perché avevano respirato un po' di fumo. E' accaduto intorno alle 3, al civico 27 di Via Flavia, nel quartiere Brecce Bianche ad Ancona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme, ma anche il 118 e la polizia di Stato: i pompieri hanno fatto evacuare le persone del condominio anche con l'ausilio dell'autoscala. Il fuoco che si è sviluppato nel garage ha causato danni anche al solaio del locale e al pavimento di una stanza (il soggiorno) dell'abitazione al piano di sopra, l'unica comunque a restare non fruibile dell'abitazione. Serviranno probabilmente dei lavori affinché quella stanza torni ad essere utilizzabile nell'appartamento che resta abitabile. Dal rogo si è alzata una nube di fumo salita anche ai piani superiori, rendendo necessaria la temporanea evacuazione.

Dopo che l'incendio è stato completamente spento dai vigili del fuoco, i quali hanno poi messo in sicurezza l'area coinvolta, i residenti hanno potuto far rientro nei loro appartamenti. Interdetto dunque solo il locale al di sopra del garage. L'intervento si è concluso intorno alle ore 7 circa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA