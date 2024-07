Caldo,Croce Gialla di Ancona offre locali climatizzati a fragili

Locali climatizzati aperti gratuitamente per le persone fragili alla Croce Gialla di Ancona. L'iniziativa dell'associazione di pronto soccorso e assistenza onlus, durante le giornate di maggior caldo. Nelle Marche, secondo le previsioni della Protezione civile regionale, le temperature continueranno a "mantenersi su valori elevati con valori minimi superiori ai 20 gradi tipici delle notti tropicali e massime superiori ai 35 gradi tipici delle giornate torride" con picchi domani e dopodomani a Macerata (39 e 40 gradi), Ascoli Piceno (36 e 38 gradi) e Pesaro (38 gradi) ma anche valori di 27 gradi alle 5 di mattina previsti ad Ancona e 26 gradi a Macerata.

Come in passato, la Croce Gialla, forte dell'esperienza maturata con il progetto Elios promosso dal Comune, riapre i suoi locali climatizzati in via Ragusa (dalle 8 alle 20) ad Ancona per offrire rifugio gratuito alle persone più in difficoltà, in particolare anziani, bambini o alle prese con patologie croniche. I volontari della Croce Gialla saranno a disposizione per offrire acqua fresca, assistenza e supporto a chiunque ne abbia bisogno.

In questi giorni si registrano malori in serie anche nel capoluogo marchigiano che hanno reso necessari interventi anche della Croce Gialla: ieri una 22enne ha accusato un malore all'interno della stazione ferroviaria; un 77enne è quasi svenuto in spiaggia al Passetto ed è stato trasportato in ospedale. Oggi, dentro un supermercato, un 76enne ha perso i sensi, è caduto e poi è stato soccorso dai sanitari; altro intervento per una 90enne svenuta all'interno di una parrucchieria.



