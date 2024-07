Una barca a vela con due persone a bordo si è incagliata nel pomeriggio in uno scoglio al Trave nella zona di Portonovo ad Ancona. In azione per soccorrere i due velisti sono entrati anche i vigili del fuoco di Ancona che hanno provveduto a trasferire su un'altra imbarcazione gli occupanti della barca che stava imbarcando acqua.



