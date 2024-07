Un grave incidente stradale è avvenuto stamattina in zona Massignano, frazione di Ancona: una donna di circa 70 anni ha perso il controllo dell'auto, finendo violentemente contro un guardrail. Sul posto la Polizia Locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La donna è stata soccorsa e trasferita in eliambulanza ad Ancona, in codice rosso. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA