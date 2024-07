Installate a Civitanova Marche altre 11 telecamere di sicurezza

Terminati i lavori di installazione di 11 telecamere e di nuovi 15 punti luce dislocati tra via Carena, via Conchiglia e via Nave a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Stamani il sopralluogo del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell'assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni.

"Continua il nostro impegno per la sicurezza - sottolinea Ciarapica - Il centro è una zona particolarmente sensibile, spesso teatro di atti vandalici o di episodi incresciosi". "Per questo a ha aggiunto - ritengo l'intervento assolutamente significativo nell'ottica, fondamentale e prioritaria per le nostra politica amministrativa, di garantire la sicurezza dei nostri cittadini". "In questi anni - aggiunge - abbiamo realizzato un sistema di controllo dei punti più sensibili del territorio per rafforzare e aumentare la sicurezza in una città a forte vocazione turistica come Civitanova".

"Abbiamo installato quasi 300 telecamere attive, le ultime 30 a Fontespina e San Gabriele nei pressi di scuole, parchi, attività commerciali, strade e aree sportive - conclude Ciarapica - Vogliamo sempre più che Civitanova sia la città di tutti e per tutti, nel rispetto della legalità e delle persone che ci vivono".



