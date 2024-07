Fermo Tech, inaugurati nuovi spazi all'ex mercato coperto

Inaugurato questa mattina a Fermo il nuovo spazio dedicato al Fermo Tech all'interno dell'ex mercato coperto. Il Fermo Tech è una piattaforma cooperativa per favorire la sinergia tra il mondo accademico e quello industriale con attenzione particolare alle nuove tecnologie, utili a creare servizi digitali.

Presenti al taglio del nastro, presieduto dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, le più alte cariche istituzionali locali. Oltre al primo cittadino, anche il prefetto Edoardo D'Alascio, il consigliere regionale Andrea Putzu, il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, l'assessore comunale Annalisa Cerretani, ed esponenti del mondo accademico.

Del progetto, oltre al comune di Fermo, fanno parte la Politecnica delle Marche e l'Università di Camerino, sei imprese sono partner, due sono fornitrici del know how tecnologico. A giocare un ruolo determinante cinque ricercatori impiegati in laboratorio a tempo pieno. Il Fermo Tech, che vanta sei progetti di ricerca già avviati, punta a diventare il cuore tecnologico del Fermano. Pilastri dell'operatività del progetto, come aree di ricerca, sono data science, intelligenza artificiale, additive manufacturing, realtà aumentata e virtuale.

"Abbiamo aperto un altro spazio dell'ex mercato coperto, quello dedicato al centro di ricerca Fermo Tech: - ha detto il sindaco Paolo Calcinaro - con il Comune ben due università, Ancona e Camerino, cinque ricercatori, tre società di sviluppo e già la partecipazione di realtà manifatturiere della Provincia.

Insieme per creare servizi digitali per le imprese del Fermano in una struttura nuovissima che riutilizza uno spazio abbandonato"



