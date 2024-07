Aset Spa-centri estivi Jump, tutti insieme a raccogliere rifiuti

"Sensibilizzare ed educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente. Insegnare loro, attraverso le potenzialità del gioco, che è possibile costruire un mondo migliore a partire dai piccoli gesti quotidiani". Parte da qui la nuova edizione del progetto voluto dalla cooperativa Polis - dal titolo "J.u.m.p' (Jump, Un Mondo Pulito)" - in collaborazione con Asi Pesaro Urbino, in sinergia con Aset Spa e Comune di Fano. Grazie a questa iniziativa, circa mille tra gli iscritti a tutti i centri estivi Jump, hanno potuto conoscere l'importanza delle buone pratiche.

"In ogni sede - spiega Aset - i giovanissimi partecipanti si sono impegnati nella raccolta di cartacce, foglie secche, piccoli pezzi di plastica e ogni altro materiale non pericoloso presente in una zona specifica vicina al proprio centro estivo di riferimento. Un modo per imparare giocando, come vuole la filosofia Jump.

Aset Spa ha distribuito guanti e sacchi ai tanti bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che hanno preso parte all'iniziativa, illustrata anche alla stampa durate l'incontro che si è svolto venerdì mattina nella sede del centro estivo di Sant'Orso, nell'area del Circolo Tennis. Alla fine la società dei servizi ha anche donato dei gadget a tutti i partecipanti".

"È importante - spiega il presidente di Aset Spa Paolo Reginelli - insegnare sin da subito ai nostri ragazzi il rispetto per l'ambiente e, tra le altre cose, come conferire correttamente i rifiuti. Il mondo che ci circonda va tutelato con tutti i mezzi, ed educare in tal senso le nuove generazioni è frutto di una strategia ben specifica della nostra società.

Recupero e riciclo sono due valori fondamentali, abitudini da fare nostre per il futuro del pianeta in cui viviamo, perché la tutela dell'ambiente e l'attenzione a pratiche virtuose come la raccolta differenziata non vanno in ferie. Anzi, hanno bisogno di maggiore attenzione proprio in questo periodo".

"L'entusiasmo degli alunni e la grande partecipazione all'evento che si è tenuto questa mattina - commenta la vicesindaca e assessora all'ambiente Loretta Manocchi - ci rende davvero orgogliosi ed entusiasti. Uno degli obiettivi dell'amministrazione è di certo quello di mettere in campo azioni volte ad accrescere la coscienza civica dei nostri cittadini partendo dai più giovani. Le azioni di sensibilizzazione a difesa dell'ambiente sono fondamentali e indispensabili. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per concorrere al benessere della nostra comunità".



