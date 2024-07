Accusa un malore in mare, muore bagnante 82enne

Dramma nel pomeriggio a Fermo dove un turista di 82 anni è deceduto mentre si trovava in acqua, nel tratto di mare antistante la costa del quartiere di Marina Palmense. L'anziano, di origini emiliane, era nel Fermano, stando alle prime informazioni, per trascorrere un periodo di vacanza.

Scattato l'allarme, poco dopo le 13, in spiaggia sono arrivati i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio con ambulanza e automedica. Con loro anche personale della capitaneria di porto.

L'82enne è stato stato portato sulla riva dove gli sono state praticate tutte le manovre salvavita ma purtroppo per lui non c'era ormai più nulla da fare.

A quel punto ai soccorritori e ai militari della guardia costiera, intervenuti con gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti per capire se l'uomo sia deceduto in seguito ad annegamento o a causa di un malore fatale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA