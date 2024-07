Ucraina, minori accolti da Caritas Italia per centri estivi

Saranno 70 i bambini e i ragazzi provenienti dall'Ucraina devastata dalla guerra che soggiorneranno a Senigallia (Ancona), la località costiera tra le più suggestive delle Marche.

Grazie al progetto di accoglienza temporanea "È più bello insieme" promosso dalla Caritas italiana insieme alle Caritas ucraine, i minori potranno trovare un po' di svago e serenità attraverso campi estivi in ambienti sicuri e ospitali.

Per la Caritas di Senigallia è il secondo anno di partecipazione al progetto: in collaborazione con la fondazione Mirco Giacomelli, ha infatti abbracciato l'idea di offrire un periodo di vacanza in Italia a bambini e ragazzi che subiscono quotidianamente le conseguenze della guerra. Da oltre due anni il conflitto e lo stato di emergenza conseguente ai bombardamenti, agli attacchi e alle sirene si ripercuotono gravemente sullo stato psicologico degli adulti e dei minori, costretti a rifugiarsi dentro scantinati e rifugi antiatomici per ripararsi da droni e bombe. Una situazione dove viene continuamente alimentata la paura.

In Italia almeno 500 giovani potranno rigenerarsi prima della ripresa delle lezioni scolastiche. A Senigallia arriveranno due gruppi di 35 minorenni tra i 6 e 17 anni, nei periodi dal 19 luglio all'1 agosto e dal 12 al 31 agosto: vivranno insieme ai coetanei italiani giornate al mare con animazione da parte dei volontari e uscite sul territorio vallivo e fino all'appennino marchigiano. Un modo per elaborare il trauma della guerra, in un contesto di ospitalità e fiducia nella pace futura.



