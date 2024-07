Torna Rghiro, la cicloturistica che tocca tre province

Presentata nella sala consiliare del comune di Grottazzolina, l'edizione 2024 della Randonnèe "Rghiro", definita dagli organizzatori "una delle manifestazioni cicloturistiche più belle e apprezzate d'Italia che avrà, per la prima volta, base di partenza ed arrivo a Grottazzolina il prossimo 20 luglio 2024".

Presenti il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, insieme a molti esponenti dell'amministrazione grottese, il consigliere regionale Andrea Putzu, il presidente dell'associazione Rghiro Marco Frattaroli, Gaetano Sirocchi e Giampiero Conti rispettivamente presidente provinciale e commissario al ciclismo del Csi Fermo sotto la cui egida si svolgerà la manifestazione.

"Rghiro, giunta alla sesta edizione, rappresenta il connubio perfetto - aggiungono gli organizzatori - fra sport e turismo con quattro percorsi diversi ad anello che da Grottazzolina si snodano su tre province (Fermo, Macerata e Ascoli Piceno), con punti di ristoro dove ammirare le bellezze del territorio e assaggiare prodotti locali».

"Gli iscritti alla manifestazione al momento si avvicinano ai 250 - ha detto il responsabile dell'organizzazione Marco Frattaroli, provenienti per il 60% da fuori regione, con una crescita importante rispetto alle ultime edizioni. I ciclisti arriveranno a Grottazzolina a partire dal pomeriggio di venerdì 19 per perfezionare le iscrizioni e ritirare il kit gara.

Partenza alla francese dalle 5 del mattino di sabato 20 luglio e arrivo in serata, tutto in Piazza Umberto I cuore storico di Grottazzolina".

Il sindaco Alberto Antognozzi ha rivendicato la "scelta fatta diversi mesi fa di accogliere e supportare logisticamente la Rghiro", sottolineando come "questa manifestazione muoverà da tutta Italia verso Grottazzolina centinaia di cicloturisti, con i loro accompagnatori, e pertanto rappresenta per noi una grande vetrina a livello interregionale e una forte promozione con potenziale indotto per le attività ricettive e commerciali del territorio".

A tal proposito sia la Pro loco di Grottazzolina sia le attività commerciali del centro storico si sono attivate, in accordo con l'amministrazione comunale, per accogliere nel migliore dei modi atleti ed accompagnatori. Venerdì sera 19 luglio si potrà cenare all'aperto in piazza Marconi, degustando varie specialità locali con accompagnamento musicale. Sabato 20 luglio la manifestazione si concluderà con una festa in piazza Umberto I, dopo l'arrivo di tutti i partecipanti, con cena a base di vincisgrassi ed arrosticini e con dj set.

Anche il consigliere regionale Andrea Putzu ha evidenziato la "valenza promozionale dell'iniziativa per tutto il territorio e soprattutto per i borghi delle aree interne, tema molto caro all'amministrazione regionale sul quale sta investendo molto".

Infine i rappresentanti del Csi hanno infine rimarcato l'importanza ormai assunta dalla Rghiro e dell'attività ciclistica in generale nel nostro territorio, agonistica e non, con tante iniziative realizzate grazie al lavoro di appassionati e volontari, come quelle presso il bike park di Grottazzolina del 10 e 17 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA