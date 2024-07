Non rispettano Dacur, carabinieri denunciano 21enne e 44enne

Non rispettano il Dacur, provvedimento disposto dalla Questura di Ancona per motivi di ordine pubblico, i carabinieri della Tenenza di Falconara (Ancona) deferiscono in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un 21enne e un 44enne, entrambi del luogo, per la violazione dei rispettivi divieti di accesso nelle aree urbane.

Quest'ultimo, alla vista dei militari, ha cercato di sfuggire al controllo, nascondendosi in un negozio, dove è stato poi trovato. Ulteriori controlli sono stati effettuati sul rispetto delle prescrizioni dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi e misure alternative.

Proprio nel corso di queste verifiche di routine i militari hanno segnalato all'Ufficio di sorveglianza di Ancona un 44enne ed un 59enne, entrambi del luogo, che hanno violato la misura della detenzione domiciliare e le prescrizioni imposte. Per loro è stata disposta la sospensione della misura alternativa, con l'accompagnamento al carcere di Ancona Montacuto.



