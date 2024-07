La scalinata di Giaocomo Leopardi ornata di 884 formelle

Sono stati i ceramisti ascolani a realizzare le 884 formelle che da ieri adornano la Scalinata Giaocomo Leopardi nei pressi dei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele ad Ascoli Piceno.

Alla cerimonia di inaugurazione, al suono delle chiarine della Quintana, era presente il sindaco Marco Fioravanti che ha sottolineato come "grazie anche a questa opera, Ascoli è sempre più la 'città della ceramica' ".

Ogni artigiano ha contribuito all'opera con cinque gradini, alternati dai versi della poesia "Ascoli miè bella" di Emidio Cagnucci, poeta dialettale ascolano.

Le decorazioni delle maioliche rappresentano animali, fiori, ma anche classici di Raffaello e simboli di Ascoli e della Quintana. In alcune fasce spicca la ramina a spessore, caratteristica dell'antica arte della ceramica, unendo quindi elementi classici e moderni.

Ascoli Piceno vanta numerose botteghe della ceramica ed un museo in piazza San Tommaso, in pieno centro storico. Il direttore dei musei civici Stefano Papetti ha tenuto a ricordare che "la decorazione in ceramica della Scalinata Leopardi Ascoli è la seconda in lunghezza dopo quella di Caltagirone; per cui - ha detto lanciando la sfida - bisognerà ora progettare la Scalinata dell'Annunziata in ceramica per aggiudicarci il primato nazionale".



