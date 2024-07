incidente stradale che ha coinvolto 3 veicoli, un'auto, un camion e un furgone questo pomeriggio sulla SS 76 in direzione Ancona, poco prima dello svincolo per l'aeroporto. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che ha estratto la persona alla guida della vettura, in collaborazione con il personale sanitario del 118, e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per verificare la dinamica dell'impatto.



