All'oncologia di Fermo +10% di guarigioni malati oncologici

"Abbiamo assistito in questi ultimi anni a un cambiamento radicale nell'approccio con il paziente, sia sul fronte terapeutico che su quello psico-sociale. Ed è diventato strategico il lavoro multidisciplinare in team. Questo è uno dei punti di forza di questo reparto di cui si può essere orgogliosi". Con queste parole, stamattina il direttore generale Ast, Roberto Grinta, ha presentato alla stampa la Unità operativa complessa (Uoc) Oncologia dell'ospedale Murri, guidata dal direttore Renato Bisonni. Presenti anche il direttore facente funzione della direzione medico ospedaliera, Luca Polci, quello delle professioni infermieristiche, Renato Rocchi, quello dell'area tecnico-sanitaria, Matteo Diamanti e la vicepresidente Anpof, Alida Capeci.

"Questo reparto, fatto di grandi professionisti, a partire da Bisonni, che si interfacciano con la diagnostica, è motivo di vanto. Tra le 17 tipologie di interventi Lea, sull'attesa dei ricoveri programmati di classe A siamo a ben il 94%" aggiunge il direttore generale. "I dati ci dicono che siamo attrattivi, che la popolazione ha grande fiducia in noi.

Il lavoro in team multidisciplinare - ha spiegato . Bisonni - garantisce un +10% di guarigione. Altri motivi di vanto sono l'ambulatorio di genetica oncologica, collegato direttamente con l'ospedale di Ancona e che garantisce risposte in tempi molto brevi, e la collaborazione della psico-oncologa. Poi abbiamo l'Anpof che ci affianca con un lavoro prezioso. Abbiamo gli ambulatori personalizzati che favoriscono una conoscenza profonda e confidenziale tra medico e paziente. Ringrazio il direttore Grinta che ha spinto per farci avere il macchinario che riduce la lopecia nelle pazienti, che ci è stato gentilmente donato dalla Fondazione Carifermo. Dopo averlo testato in questi mesi, possiamo dire che è estremamente efficiente. Tutte le promesse, il direttore Grinta le ha mantenute. Vorrei ricordare che abbiamo anche la gestione dell'Hospice, per una presa in carico totale dei pazienti". Un reparto all'avanguardia, dunque "e da qui a tre anni - aggiunge Bisonni - avremo un'ulteriore rivoluzione con i vaccini".

Attualmente il reparto si compone di sei medici oltre al direttore, 12 infermieri oltre alla funzione organizzativa Maria Rosaria Borriello, e 2 Oss. Il ruolo di infermieri e Oss è cambiato in questi anni, come confermato dal dr. Rocchi che ha parlato di un organico congruo e attento "alla presa in carico complessiva del paziente, diventando punti di riferimento assistenziale". In chiusura, il direttore Grinta ha annunciato l'imminente istituzione al Murri dell'Ufa (Unità farmaci antiblastici).



