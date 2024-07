Per la nuova Ssc Ancona incontro ad Ancona con Guerini e Gadda

Un incontro in Comune ad Ancona in vista della costruzione della "struttura" della nuova società di calcio Ssc Ancona iscritta in soprannumero in serie D con il via libera della Figc. Stamattina a colloquio con il sindaco Daniele Silvetti, che si è speso in prima persona per il club dopo la mancata iscrizione in Lega Pro causata dal mancato versamento di stipendi da parte dell'ex patron Tony Tiong, c'erano due leggende biancorosse: Vincenzo Guerini, ex allenatore bresciano che guidò i biancorossi alla prima storica promozione in serie A nella stagione 1991-1992, candidato alla presidenza onoraria della Ssc Ancona, e Massimo Gadda, capitano di quella squadra e candidato ora alla panchina. Con loro il manager Francesco Ancarani in un vertice a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche gli assessori comunali Daniele Berardinelli e Angelo Eliantonio.

Un primo incontro conoscitivo, ha spiegato Guerini dopo la riunione a cui ne seguirà un'altra domani con i soci per capire il budget del progetto Ssc Ancona.

"Abbiamo parlato un po' di strutture - ha riferito Guerini, prima giocatore e poi una lunga carriera da allenatore anche di Fiorentina, Napoli, Bologna, Catania e Empoli - perché bisogna cominciare dalla base, c'è da ricostruire tutto da zero. Dunque dovevamo prima parlare". "Domani ci incontreremo con i soci per capire la volontà, - ha aggiunto - E' inutile che facciamo previsioni perché io ero solo molto pratico, chi mi conosce lo sa, domani parleremo con i soci e capiremo dove possiamo andare a parare".

"Sarà una cosa un po' lenta - ha ammesso Guerini - perché per quello che è successo, non è che abbiamo la bacchetta magica e risolviamo tutto. Non c'è l'emiro di turno... e dunque ci vorrà pazienza e tempo". "Ne avete avuta tanta, - ha detto ancora - però quello che garantiamo io questo signore qua vicino a me - ha proseguito indicando Gadda - è che non dormiremo la notte per questa maglia e questo è fuori di dubbio. Credete almeno nell'impegno nostro massimo, poi io - ha scherzato - ne ho fatte tante di c... magari nei farò ancora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA