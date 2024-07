A Senigallia torna XMasters, 25 discipline sportive da provare

Sport, competizioni internazionali, musica, spettacolo ma anche inclusione, disabilità e sostenibilità ambientale. Sono i punti cardine di XMasters, la manifestazione che per nove giorni porterà oltre 60mila presenze sulla spiaggia di Senigallia (Ancona) dal 13 al 21 luglio.

E' stata presentata in Regione Marche la 13/a edizione dell'evento che caratterizza ormai da anni il mese di luglio, convogliando atleti e sportivi da tutta Italia e da tanti altri paesi sul lungomare nord della cittadina marchigiana. Qui verrà allestito un villaggio di oltre 40mila metri quadri, direttamente sull'arenile, dove cimentarsi con oltre 25 discipline sportive meno convenzionali come arrampicata, vela, windsurf, kite-surf, sup, surf, boxe, mma, balance board, surf skate, beach rugby, slackline, cross fit, running, handball e pattinaggio inline freestyle.

Ma non è solo sport: le migliaia di appassionati saranno coinvolti anche dagli spettacoli serali che prevedono anche il concerto degli Articolo 31 e altre formazioni e dj-set. Tra i partner di XMasters ci sono anche il comitato olimpico Coni, il comitato paralimpico CIP e Inail per trasmettere messaggi di inclusione e nell'ottica del superamento dei propri limiti. Tra i protagonisti ci saranno infatti numerosi atleti come Andrea Lanari, reduce dalla traversata dello Stretto di Messina senza l'ausilio delle braccia; Nicola Dutto, primo pilota paraplegico al mondo ad aver preso parte alla Dakar; Ilaria Naef, pioniera e tutt'oggi unica atleta italiana di WCMX, ovvero lo skate per sedia a rotelle o Luigi Casadei, atleta autistico e neoprimatista mondiale di lancio del giavellotto.

Una vetrina per lo sport: secondo il presidente Coni Marche Fabio Luna è grazie a manifestazioni di questo tipo che è possibile per le Marche avere tanti campioni affermati a livello internazionale. Ma è anche un'occasione di grande visibilità per il territorio come hanno sottolineato l'assessora regionale allo sport Chiara Biondi e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, fiduciosi che si confermerà l'ottimo risultato degli anni scorsi: sulla spiaggia di velluto sono attese tra le 60 e le 70 mila presenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA