Truffe ad anziani, denunce e fogli di via del questore

Denunciati due giovani, di circa 20 e 25 anni, che con la truffa telefonica del finto carabiniere hanno tentato di farsi consegnare denaro contante da anziani. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa ha emesso per entrambi - che hanno agito in località diverse ma con il medesimo modus operadi - il Foglio di via: devono lasciare i territori di Montermaciano ed Osimo, dove hanno tentato le truffe, entro sei ore, contestualmente gli è stato vietato di far ritorno, senza preventiva autorizzazione per un periodo di quattro anni ciascuno.

Fingendosi marescialli riferivano alle vittime che i loro figli erano in stato di arresto per aver investito delle persone, sostenendo che per sanare la situazione le vittime avrebbero dovuto corrispondere una cospicua somma di denaro. Le vittime, rispettivamente a Montemarciano ed Osimo, hanno allertato il 112 e i due sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Stazione Carabinieri di Montemarciano e dalla Compagnia Carabinieri di Osimo.

Il Questore di Ancona assicura che "la polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l'attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica".

La questura ricorda con l'occasione che ad Ancona l'attività di informazione riguardo al rischio di truffe ai danni di queste fasce deboli, condotta dalla Questura e dal Comune , si é realizzata, il 16 aprile scorso, con la diffusione di una lettera a firma del Sindaco e del Questore, recapitata a domicilio, con la quale veniva sensibilizzato il corretto comportamento da tenere per evitare il rischio di truffa. Nella seconda fase, l'attività informativa continua ad essere svolta dai Poliziotti di Prossimità attraverso incontri " porta a porta" presso le abitazioni degli anziani, con lo scopo non di creare allarmismo ma piuttosto di aiutare le persone a riconoscere gli artifici ed i raggiri di soggetti senza scrupoli e denunciarli senza esitazione, consegnando un vademecum di tre basilari regole di comportamento ed illustrando quali accorgimenti utilizzare per permettere alle forze dell'ordine di intervenire immediatamente.



