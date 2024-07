Polizia locale:team anti degrado, 120 interventi I semestre 2024

Non si ferma, anzi cresce, l'attività del nucleo anti degrato della polizia locale di Ancona voluta dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Giovanni Zinni. Il bilancio dell'attività, reso noto oggi, parla di circa 120 interventi nel primo semestre 2024, con un totale di oltre 470 operazioni. E' il bilancio stilato dal Corpo, la cui comunicazione coincide con l'arrivo al Comando della prima tranche di armi destinate al personale esterno: 22 pistole, alle quali si aggiungeranno altri due invii, rispettivamente di 38 e 20 pistole marca Glock, di fabbricazione austriaca.

"La squadra antidegrado - sottolinea Zinni - rappresenta un fiore all'occhiello della Polizia Locale. Nata come sperimentazione meno di un anno fa, ha già prodotto moltissimi risultati e si è rivelata essere uno strumento fondamentale per il presidio e il controllo del territorio. Operando in borghese - spiega il vice sindaco - si possono svolgere molte più operazioni di polizia giudiziaria, ma si può anche garantire una sicurezza pubblica maggiore, offrendo certezza di una presenza costante in determinate aree della città, più sensibili e più critiche. Proseguiamo dunque, con l'intenzione di implementare ulteriormente la squadra antidegrado, consapevoli che il cittadino ha bisogno di maggiore sicurezza, soprattutto nei confronti di quelle condotte illecite riconducibili alla microcriminalità, spesso con scarsa rilevanza rispetto alla pena, ma con grande rilevanza nei confronti della percezione della sicurezza e del decoro della città".

Tra gli interventi più significativi ottenuti dal Corpo, - illustrati nel corso di una conferenza stampa - viene segnalato quello al Monumento del Passetto, che hanno portato a 2 denunce per danneggiamento al patrimonio. La squadra però ha proceduto anche con 51 relazioni di servizio, 70 identificazioni sulle persone, 50 controlli a veicoli, 30 denunce per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, 8 relazioni tecniche richieste da altri corpi di polizia su documenti falsi, una denuncia per guida sotto l'influenza dell'alcool e 8 per ubriachezza, 5 denunce per furto, 4 per oltraggio a pubblico ufficiale, 4 per rifiuto di fornire le proprie generalità, 7 per violazione dell'obbligo di soggiorno, 9 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e una per produzione e traffico delle stesse, 4 per immigrazione clandestina, 7 per occupazione abusiva, 2 sanzioni amministrative in base al Regolamento Polizia Urbana, 35 fotosegnalamenti, 2 denunce per detenzione di documenti falsi, 4 per guida senza patente, un ritiro dei documenti di circolazione, una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza, 3 denunce per danneggiamento e violenza privata, una denuncia contro ignoti per truffa e lesioni personali, 9 inviti a presentarsi, una denuncia per intralcio alla giustizia, una denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio.

Da mercoledì 26 giugno, infine, le pattuglie della viabilità hanno effettuato una serie di controlli, che hanno portato all'identificazione di 148 persone in zona Piano San Lazzaro, una denuncia per ubriachezza, un'assistenza sanitaria obbligatoria, una sanzione per circolazione con veicoli non sottoposti a revisione.

Inoltre è in corso anche il recupero di moto e scooter abbandonati e mancanti di parti essenziali. "Si tratta dunque - sottolinea a questo proposito il Comandante Marco Ivano Caglioti - di una attività a tutto tondo, che non tende solo a prevenire, contenere, reprimere gli episodi di microcriminalità, ma anche a curare il decoro del territorio affrontando e risolvendo quelle situazioni di degrado che in città possono essere causate da chi deturpa in vari modi i luoghi e i monumenti. Questi risultati, insieme con il report già presentato, relativo agli ultimi due mesi del 2023 in cui ha preso il via l'attività del nucleo, indica che stiamo ottenendo risultati degni di nota. Alcune delle nostre attività sono svolte in borghese, oltre che in divisa, per la natura stessa dei compiti che siamo chiamati a portare a termine. Resta ferma comunque la nostra volontà di dimostrare la vicinanza ai cittadini, che siamo certi, con l'incremento di questi risultati, stanno cominciando a percepirla concretamente".



