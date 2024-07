Pd Marche, lavoreremo a sintesi unitaria per Capogruppo Regione

Il Pd Marche esprime "il suo apprezzamento per l'elezione di Maurizio Mangialardi a vicepresidente dell'assemblea legislativa".

"Sono certa che Maurizio interpreterà al meglio il ruolo istituzionale, dato anche il suo trascorso da sindaco. - afferma la Segretaria regionale Chantal Bomprezzi - Ora lavoreremo per trovare a stretto giro la sintesi unitaria richiesta dal partito nazionale sul ruolo del capogruppo e sulla gestione del partito che tenga conto di tutte le sensibilità. L'obiettivo è superare le vecchie divisioni - conclude la segretaria dem Marche - per essere competitivi nella sfida contro Acquaroli e la destra che stanno distruggendo la sanità pubblica e l'economia marchigiana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA