Fincantieri, via a costruzione nave extralusso Four Seasons 1

La costruzione della prima nave extralusso per conto della Four Seasons Yachts è stata "impostata" oggi nei cantieri navali della Fincantieri di Ancona. L'avvio dei lavori della "Four Seasons I" è stato sottolineato da una cerimonia alla quale sono intervenuti rappresentanti di Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner e Operator di Four Seasons Yachts.

La nave - che prenderà il mare nel 2026 - sarà dotata soltanto di suite (95) di cui la più esclusiva di 457 metri quadri; avrà una stazza lorda di 34.000 tonnellate per 207 metri di lunghezza. Sarà caratterizzata da soluzioni tecnologiche all'avanguardia e a impatto ambientale particolarmente sostenibile. La "Four Seasons I", secondo il progetto, "rappresenterà un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso".

Erano presenti alla cerimonia, tra gli altri, Nadim Ashi, Owner e Executive Chair di Marc-Henry Cruise Holdings LTD e Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri.



