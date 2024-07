Azienda Ospedaliero Universitaria Marche prepara il futuro

Il futuro dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche sarà disegnata dal nuovo Atto Aziendale che ne definisce missione e visione.

"Le prime interlocuzioni a partire dal governo clinico sono già cominciate - ha spiegato spiega il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Marco Armando Gozzini -.

Oggi non possiamo prescindere, non solo da un mero ascolto, l'asse portante sarà una condivisione di linee e principi che porteranno alla formalizzazione dell'Atto, tenendo conto non solo della voce di tutti ma anche del posizionamento e ricollocazione di questa Azienda Ospedaliera Universitaria alla luce della nuova legge regionale e del nuovo piano socio sanitario che indica la realtà dei fabbisogni sanitari di cure e di servizi".

L'obiettivo è ottenere il ruolo di un governo clinico sempre più coinvolto nelle decisioni e di un rinnovato rapporto con l'Università in questa Azienda integrata "che esprime altissimi contenuti di ricerca didattica e assistenza".

"Come tutti i documenti strategici, così anche per l'Atto aziendale di un Azienda hub regionale di secondo livello come la nostra - è spiegato inoltre - , dovrà essere approvato dalla Regione Marche, secondo le linee guida regionali che confermano i numeri attuali delle strutture primariali ospedaliere, sempre nell' ottica di una rispondenza alle necessità di diagnosi e cura.

Il direttore generale vede un futuro che "non può prescindere da aspetti tecnologici e logistici di cui dovremmo tenere conto ed a cui stiamo lavorando anche in virtù dell'arrivo del nuovo Salesi e di nuovi servizi.

A questo si aggiungono nuovi modelli di cure, secondo nuovi rapporti ospedale-territorio tenendo conto di telemedicina, intelligenza artificiale e presa in carico anche a distanza.





