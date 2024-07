Acquaroli, potenziate rotte estere per vincere l'isolamento

"Dalla continuità territoriale al raddoppio del volo su Monaco, dal raddoppio del volo sul Londra a Parigi e Atene, poi arriverà a Barcellona: tutta una serie di tappe che non solo potenziano il volo diretto, ma anche gli hub internazionali perché sono rotte di aeroporti internazionali su cui poter collegare la nostra regione". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine della seduta del Consiglio regionale, spiega così i buoni numeri dei traffici passeggeri all'aeroporto di Ancona-Falconara.

"Si è lavorato su una strategia - afferma Acquaroli - che potesse portare il nostro territorio tramite l'aeroporto a vincere quello che era un po' l'isolamento. La strategia migliore era quella del potenziamento su rotte internazionali oltre che su rotte locali, un potenziamento graduale che rendesse l'aeroporto sostenibile ma soprattutto un potenziamento strutturale. non legato a una compagnia, a un fattore singolo, ma una serie di fattori tutti messi insieme".

"L'aeroporto - sottolinea il presidente - è uno strumento fondamentale e i numeri che sta facendo quest'anno sono molto importanti, soprattutto perché ci consentono di arrivare ad avere uno flusso straniero che fino a poco tempo fa era poco conosciuto nella nostra regione; un segnale molto positivo".

"Certamente avere la possibilità di potenziare il reparto del turismo nella nostra regione - osserva il presidente - significa dotarsi di uno strumento in più per le sfide sul futuro e per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e consentire appunto al brand Mache di crescere in Europa e nel mondo.

L'arrivo degli americani è, dal nostro punto di vista, un ottimo segnale".

Ma il turismo "non è solo mare, è borgo, è paesaggio, è entroterra, è una gastronomia, cultura, tanti sono i fattori che sono attrattivi rispetto al nostro territorio, - prosegue Acquaroli - che vanno sicuramente potenziati, che vanno organizzati al meglio. E' un percorso che noi stiamo definendo nel dettaglio anche per il tramite dei bandi che sono appena usciti e che consentiranno ai Comuni e ai privati di poter usufruire di risorse importanti". "Consentiranno appunto la crescita di comparti turistici che finora c'erano preclusi, - conclude Acquaroli -, ci aiuteranno a destagionalizzare, a potenziare la ricettività, a migliorare la qualità dei nostri servizi e soprattutto appunto di poter approcciare a circuiti e a mercati che finora ci erano preclusi".



