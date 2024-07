"La Francia dice no all'estrema destra. Il fronte popolare e repubblicano ferma l'onda postfascista di Marine Le Pen. Con il voto di oggi i cittadini francesi si schierano dalla parte dell'Europa e della democrazia: nel loro Paese non c'è spazio per fascisti e estremisti". Ad affermarlo in un post sui social è Matteo Ricci, europarlamentare Pd.



