Regata per la vita,a vincere sono beneficienza e prevenzione

La costa marchigiana ha ospitato la nuova edizione della Regata Per La Vita giunta alla VI edizione e nata nel segno della beneficenza e della prevenzione delle gravi malattie. Come ogni anno, è promossa dalla Clinica Oncologica dell'Università Politecnica delle Marche - AOU delle Marche, insieme a Marina Dorica di Ancona, il Club Nautico di Senigallia, la Lega Navale di Senigallia, la Federazione Italiana di Vela - X Zona, One Health Foundation e l'armatore e campione di vela Alberto Rossi.

Le 33 imbarcazioni in gara sono partite ieri da Senigallia alle 12 per arrivare a Marina Dorica. Alle 18 si è tenuta a Marina Dorica la cerimonia di premiazione alla presenza delle istituzioni, degli equipaggi, delle associazioni di volontariato e dei pazienti. I fondi raccolti durante l'intera manifestazione andranno a sostenere le associazioni oncologiche di volontariato attive nelle Marche.

"Obiettivo di questa manifestazione è anche quello di promuovere una cultura della salute", ha sottolineato Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia all'Università Politecnica delle Marche, Direttrice della Clinica Oncologica dell'AOU Marche e Presidente di One Health Foundation, ricordando come "attraverso stili di vita sani, come la costante attività fisica, è possibile prevenire tante patologie al nostro organismo".

Per Mauro Silvestrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, "la regata per la Vita è l'occasione per ricordare l'importanza della cultura della prevenzione che, insieme alle terapie sempre più efficaci, rappresenta l'arma vincente contro le malattie oncologiche".

"La Regata per la Vita è uno di quegli appuntamenti che forniscono un contributo determinante alla sensibilizzazione circa le problematiche sanitarie proprie della sfera femminile - ha sottolineato Armando Gozzini, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche-. La nostra Azienda è orgogliosa di affiancare il proprio nome a quello di tutta la rete di organizzatori dell'iniziativa. Grazie anche a queste iniziative, la ricerca nel campo specifico si evolve e offre soluzioni terapeutiche sempre più all'avanguardia".



