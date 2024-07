Recuperato in elicottero un cavallo disperso a 1.600 metri

Un cavallo si è allontanato dal branco ed è salito su un sentiero fino a 1.600 metri di quota: dopo un mese, a recuperarlo sono stati i vigili del fuoco di Ascoli Piceno che, con l'ausilio dell'elicottero Drago, lo hanno imbragato e riportato alla base.

Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e un elicottero del Nucleo di Pescara, in località Altino sui monti Sibillini, nel Comune di Montemonaco.

L'animale non era poi riuscito a ritrovare il sentiero per riscendere di quota e da circa un mese non rientrava in stalla.

Una volta individuato, è partita l'operazione di salvataggio.

Prima di essere imbragato dai pompieri a terra, che lo avevano raggiunto dopo un cammino di circa due chilometri, un veterinario lo ha sedato.



