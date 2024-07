Incendio in un suolificio di Montegranaro (Fermo)

Un incendio è divampato oggi pomeriggio, verso le 18,30, in un suolificio a Montegranaro (Fermo). Le fiamme in zona di Villa Luciani, contrada Guazzetti.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo con diversi mezzi. Con gli uomini del 115, sul posto anche i carabinieri. Al momento non risultano feriti o intossicati.

Ancora non è chiaro da dove siano divampate le fiamme e cosa sia andato a fuoco. L'incendio ha generato un'alta e preoccupante colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, e sprigionato un odore irrespirabile di bruciato.





