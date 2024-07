Al via "Il bello di Unicam" dedicata a innovazione e IA

E' gratitudine la parola chiave della settima edizione de "Il Bello di Unicam", iniziativa fortemente voluta dall'Ateneo e dedicata all'esplorazione delle meraviglie della ricerca e dell'innovazione, non solo dell'Università di Camerino, ma di tutto il panorama universitario.

Gratitudine verso le menti brillanti e le innovazioni tecnologiche che ci permettono di affrontare sfide globali, migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità. E' in questo contesto che la prima giornata è stata declinata sulla tematica dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale in particolare.

"La ricerca e lo sviluppo nell'ambito dell'intelligenza artificiale - ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni - sono frutto del lavoro instancabile di ricercatrici e ricercatori che meritano il nostro riconoscimento e apprezzamento. Inoltre, l'IA può essere uno strumento potente per promuovere il benessere e la prosperità, rendendo il mondo un posto migliore per tutti. Esprimere gratitudine verso queste innovazioni significa anche riconoscere l'importanza di un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale, che rispetti i valori umani e contribuisca al progresso sociale".

Luigia Carlucci Aiello, "madre" dell'intelligenza artificiale in Italia, già Direttrice del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale della Sapienza Università di Roma, che ha tracciato un excursus della storia dell'intelligenza artificiale illustrandone poi gli sviluppi futuri; Gabriele Mazzini Team Leader dell'AI ACT della Commissione Europea che ha illustrato le tappe che hanno portato alla redazione del regolamento europeo sull'AI; Francesco Marcelloni dell'Università di Pisa che ha delineato opportunità e rischi dell'AI. Sono intervenuti anche i docenti Unicam Maria Paola Mantovani della Scuola di Giurisprudenza, Michele Loreti e Andrea Polini della sezione di Informatica della Scuola di Scienze e Tecnologie.

I lavori della giornata sono stati coordinati dal Rettore Graziano Leoni, che ha anche annunciato il conferimento del Sigillo di Ateneo a Carlucci Aiello. Al termine della mattinata è stato possibile effettuare una esperienza immersiva con visore VR per viaggiare all'interno della Loggia di Galatea, grazie ad un progetto realizzato in collaborazione tra l'Università di Camerino e l'Accademia dei Lincei.

Il Bello di Unicam prosegue domani martedì 9 luglio con la giornata dedicata alla figura di Carlo Urbani, in cui sarà inaugurata la nuova sede della Scuola di Studi Superiori "C.

Urbani", saranno consegnati i Diplomi alle allieve ed agli allievi della Scuola e saranno rivelati i vincitori e le vincitrici della seconda edizione dei Premi in memoria di Maria Grazia Capulli; mercoledì 10 luglio il tema della giornata sarà invece #sostenibilità



