Luisa Cecarini portavoce delle donne dem delle Marche

Luisa Cecarini è stata eletta oggi portavoce delle donne dem delle Marche dall'Assemblea, riunita a Chiaravalle, delle Donne Democratiche della Regione Marche, che ha sancito la formazione della Conferenza Donne Dem.

"Sono davvero emozionata di poter rappresentare come Portavoce eletta la Conferenza regionale delle Donne Dem. - ha dichiarato a caldo Cecarini, consigliera comunale a Mondolfo, progettista sociale, impegnata in progetti di contrasto alle discriminazioni -. La mia intenzione è quella di lavorare per supportare in primis le donne nel loro percorso politico, in modo da garantire una reale rappresentanza. Sarò e saremo - assicura - al fianco delle nostre Consigliere regionali e delle nostre rappresentanti nelle istituzioni nelle loro battaglie, come fatto recentemente in merito alla corretta applicazione della legge 194 anche nelle Marche".

"Saremo al fianco delle associazioni, dei sindacati e delle tante donne che ci hanno contattato - tiene a sottolineare -, per elaborare proposte comuni e condividere esperienze e progettualità, in modo che la nostra voce sia ascoltata. Ci sono temi, come quello della violenza contro le donne - prosegue Cecarini - del divario salariale, della mancanza di servizi a supporto delle lavoratrici, che ci toccano tutte da vicino e che necessitano di risposte da parte della politica. La Conferenza vuole essere uno spazio di condivisione ed elaborazione".

"Luisa è l'emblema di quell'unità intorno ai temi che - ha dichiarato la Segretaria Chantal Bomprezzi - dovrebbe caratterizzare complessivamente la nostra azione politica.

Questo mese si svolgeranno anche i congressi provinciali delle Donne Dem. Ho seguito personalmente la costruzione di questi appuntamenti per assicurarmi scelte unitarie e lontane dalle logiche di contrapposizione del passato. Sono orgogliosa - ha sottolineato - del fatto che saranno tutti congressi unitari, dove il ruolo di leadership regionale sarà svolto, su mia proposta, da Luisa Cecarini, una donna competente e capace, che non mi ha sostenuta al congresso.

Il nostro impegno principale è promuovere l'unità con determinazione".

A ribadire l'importanza del percorso intrapreso anche dalla rinnovata Conferenza nazionale delle Donne Dem, la Portavoce nazionale Roberta Mori secondo la quale "la Conferenza Nazionale delle Democratiche riparte dai territori. Dalle Marche arriva la prima istituzione della Conferenza regionale in questo nuovo corso di protagonismo femminista che si fa carico dei bisogni inascoltati delle donne che disertano le urne e non si fidano della politica. E alla destra - sottolinea - diciamo che… stiamo arrivando".

Entrano a far parte dell'assemblea 20 componenti provenienti da tutta la regione, tra cui anche donne non iscritte al Partito Democratico e ragazze dei Giovani Democratici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA