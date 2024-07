I fermani Cocciaretto, Macchiati e Macchini alle Olimpiadi

Tris di atleti fermani alle Olimpiadi. Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro esulta: "Risultato clamoroso". La tennista Elisabetta Cocciaretto e i ginnasti Mario Macchiati e Carlo Macchini, tre giovani fermani, rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di Parigi a fine mese.

"Un numero incredibile per la nostra città che - le parole del primo cittadino di Fermo - può e deve dare esempio a tanti giovani atleti della città e della provincia. Oltre a Elisabetta Cocciaretto, che ha appena saltato Wimbledon per un problema di salute ma è già convocata, oggi abbiamo avuto l'ufficialità dei due alfieri della ginnastica artistica: Mario Macchiati e Carlo Macchini.

"E abbiamo anche Luca Marziali che a Parigi non ci sarà perché lo sport è fatto di scelte anche difficili ma che la nazionale di pallanuoto l'ha accompagnata in questi tre anni fino ai giochi olimpici e a suon di medaglie. Bravissimi ragazzi, il tifo della città - l'incoraggiamento del primo cittadino ai tre convocati - è tutto per voi. Tutto!".

Paolo Calcinaro definisce il tris di convocazioni "un risultato clamoroso per Fermo. Mai un risultato sportivo così enorme e prestigioso per la nostra città. Comunque per me gli olimpionici sono quattro: sebbene Luca Marziali non ci sarà per la dura legge dello sport, lui - sottolinea il primo cittadino - ha contribuito a portare il Settebello di pallanuoto fino alle olimpiadi con medaglie e podi in mondiale ed europeo negli ultimi tre anni. Luca, tu ci sei comunque. Fermo, i fermani possono essere orgogliosi di questi ragazzi, seri e fortissimi"



