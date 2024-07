Svelato il Palio per il vincitore della Quintana di luglio

E' stato svelato oggi nella Pinacoteca civica di Ascoli Piceno il Palio che sarà assegnato al sestiere vincitore della Quintana del prossimo 13 luglio, che tradizionalmente si corre in notturna. Lo ha realizzato il pittore ascolano André Benedetto. A sceglierlo è stata una commissione presieduta dal direttore dei Musei Civici Stefano Papetti.

"André sa come si dipingeva nel '600 e come si dipinge adesso. Questo è un palio immerso nella notte - ha spiegato il Papetti - al centro c'è la Vergine che irradia luce sulla città, ispirata all'Annunciazione di Guido Reni. Ci sono elementi che richiamano anche a Pietro Alemanno, segnando continuità fra passato e presente".

"C'è un aspetto che collega la Quintana di oggi a quella di 70 anni fa: la passione dei quintanari per quello che fanno. Da questa passione invito tutti a vivere un periodo così intenso, con energia e serenità e con grande rispetto per cavalli e cavalieri, soprattutto al campo" ha detto il presidente del Consiglio degli Anziani Massimo Massetti.

Con l'occasione è stato presentato anche il Palio degli Sbandieratori e dei Musici realizzato dall'artista ascolana Lisa Luberti che sarà assegnato al sestiere vincitore delle gare in programma stasera e domani sera in Piazza Arringo, quando verrà consegnato anche il premio "Paolo Volponi" in ricordo del tamburino di Porta Romana scomparso nel 2017.

Assente il mossiere Pino Di Teodoro vittima di un incidente stradale, a dare i 'comandi' sarà il coreografo della Quintana Mirko Isopi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA