Mostra egizia a Force per celebrare l'architetto Verrucci

In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita dell' architetto forcese Ernesto Verrucci Bey, fino alla fine di settembre 2024 sarà possibile visitare a Force (Ascoli Piceno) un mostra, curata dal celebre egittologo Maurizio Damiano, con più di quarant'anni di esperienza tra Sudan ed Egitto, che ripercorre la storia della civiltà egizia, spaziando dalla preistoria fino al Cristianesimo.

Verrucci, consigliere e amico di re Fuad, nonché autore di alcuni dei principali monumenti e palazzi egizi, trascorse in Egitto 42 anni (1897-1939), anni cruciali nel paese per l'archeologia che aveva mosso i primi passi con la spedizione napoleonica, ma che, proprio in questo periodo, vede venire alla luce il ritrovamento di tesori inestimabili, primo fra tutti la scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922. Verrucci, con il suo lavoro, visse in prima persona e contribuì a questi anni gloriosi per l'archeologia e alla formazione culturale, architettonica e artistica dell'Egitto.

La mostra, sviluppata in 40 sale su due piani per un totale di circa 800 m2, raccoglie più di 500 pezzi, tra cui fotografie, approfondimenti sulle campagne archeologiche a cavallo tra '800 e '900, statue, reperti originali e fedelissime riproduzioni a grandezza naturale, che ripercorrono le tappe più importanti e svelano i tesori inestimabili della civiltà egizia, attraverso lo scorrere delle acque del "fiume del tempo", il Nilo, protagonista assoluto della storia dell'Egitto.

Nel susseguirsi delle sale espositive è possibile ammirare le testimonianze delle varie dinastie dall'Antico al Nuovo Regno, del Rinascimento egizio, di Alessandro Magno, delle epoche tolemaica, romana e bizantina, fino all'arrivo del Cristianesimo in Egitto, con un focus rilevante sui tesori del Nuovo Regno e, ovviamente sul corredo di Tutankhamon. Le sale della mostra sono arricchite da didascalie, pannelli esplicativi curati dal professor Damiano, e visori per la realtà virtuale attraverso cui i visitatori, anche i più piccoli, potranno approfondire la storia della millenaria civiltà egizia e vivere un'esperienza a 360°, coinvolgente ed entusiasmante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA