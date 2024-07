Malore di escursionista sul "Sentiero li Vurgacci" a Pioraco

Ha accusato un malore durante una passeggiata lungo il suggestivo sentiero 'Sentiero li Vurgacci', vicino al borgo di Pioraco in provincia di Macerata.

Si tratta di una donna, 53 anni di Filottrano tempestivamente soccorsa dagli uomini della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata intorno alle 13 attivata dalla Centrale 118.

Le squadre del Cnsas insieme ai colleghi del 118, una volta giunti sul posto e dopo aver valutato le condizioni sanitarie della donna,hanno stabilizzato ed imbarellato la paziente sul posto. Successivamente trasportata con "la barella portantina", speciale barella utilizzata dal Cnsas in ambiente impervio, fino al parcheggio dove un ambulanza del 118 era in attesa.



