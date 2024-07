Incendio in un vano scala, due evacuati con autoscala

I vigili del fuoco sono interventi poco dopo le ore 17 di oggi in via Raffaello Sanzio per l'incendio che si è sviluppato nel vano scala condominiale di un edificio composto da due piani hanno dovuto evacuare due inquilini da un terrazzo del primo piano utilizzando l'autoscala.

Sul posto due squadre le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pesaro che hanno spento il rogo e fatto disperdere il fumo che si era accumulato all'interno. Nessuno è rimasto ferito.



